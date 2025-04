Wir sind für euch da

Aus Versehen hat diese Sendung einen roten Faden. Nämlich das Füreinanderdasein, sei es unter Freunden, unter Geliebten, unter Brüdern, unter miteinander Reisenden oder sich sonst wie begegnenden Menschen.

Ein Teil der gespielten Songs handelt davon, für andere da zu sein zu wollen oder vom Wunsch und gleichzeitigen Unvermögen anderen helfen zu können.

Teilweise geht es aber auch darum, eben nicht da zu sein, sich bewusst oder unbewusst abzugrenzen und „nein“ zu sagen. Sei es aus (gesundem) Egoismus oder schlicht aus Mangel an Ressourcen wie in Bürotage von Die höchste Eisenbahn oder in Panik von Madsen, wo es heißt „Es gibt nur einen Weg / Ich nehme keine Rücksicht auf dich / Ich bin in Panik“.

Apropos Madsen: Stellt euch vor, Sebastian Madsen mit Kochtopfschnitt im längsgestreiften Satinbademantel am Flügel sitzend. Der milde Frühlingswind weht den leichten weißen Vorhang durch die offene Terrassentür herein. Sebastian vollendet gerade seine neuste Komposition.

Das ist mein Kopfkino beim Hören des Gesprächs von Micha mit Sascha und Sebastian Madsen vor dem Konzert im Substage Karlsruhe – und das alles nur wegen einer Frage von Matze Rossi!

Was ich mir da vorstelle, ist natürlich Milliarden Lichtjahre von dem entfernt, was bei einem Konzert von Madsen abgeht, aber wenn ihr die Sendung hört, versteht ihr das Bild ...

Ansonsten unterhalten sie sich über Mathematik, unendliche Dankbarkeit gegenüber Dax Werner sowie um die Faszination für Lärmerzeugung, die auch nach 20 Jahren Bandgeschichte immer noch ungebrochen scheint.

Und mit einem Zitat aus dem Lied Lärm von Madsen nehme ich den roten Faden wieder auf: „Ich brauche keine Bruderschaft, ich brauche meine Brüder / Und wenn dir jemand Ärger macht, dann kommen wir zu dir rüber“.