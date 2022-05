Wir allein

01 Kantine Alltag Rosa Schädelbruch Records 2021

02 Die Stühle Scheiß Ideen Ferien am Spuckesee 2019

03 Paul Gerlinger Gut Allein Gut Allein (EP) BDKArtist 2021

04 Pogendroblem Wir Ich-Wir This Charming Man Records 2020

05 MID CITY Liar Liar Wishing for the Best Music Glue 2020

06 Muff Potter Flitter & Tand Bei aller Liebe Label Huck's Plattenkiste 2022

07 Kind Kaputt Gründe Endlich wieder Uncle M Music 2021

08 The Beaches Let's Go Future Lovers Universal Music Canada 2021

09 Baby of the bunch Make Out Pretty But It Has No Use Revolver Distribution Services 2022

10 Donkey Kid Necklace Distant Shouts (EP) Donkey Dub Records / Euphorie 2022

11 Moss Before Its Gone HX Excelsior 2022

12 Die Lieferanten Anstellen Single Blickpunkt Pop 2022