"Was zur Hölle..."

„Wie zur Hölle sollen wir das alles in eine Sendung packen?“, fluchten wir angesichts des Materials, das wir in den letzten Wochen angehäuft hatten. Interviews, von lustig, schräg, unterhaltsam bis tiefgründig beeindruckend. Konzertbesuche, Musik, Musik und nochmal Musik...

Nun, die Essenz. Was ist die Essenz aus Adam Angst, Thorsten Nagelschmidt (Muff Potter), Grillmaster Flash, Everything in Boxes, Sorry For Escalating, Grizzly und Die Stühle?! Ein aus Angst und mit viel Glück zerhackstückter, gegrillter Bär mit sehr, sehr altem Apfel in ′ner zugenagelten Kiste aus ollen Stühlen nebst Entschuldigungsbrief an den König? Schräg? Geil? Oder schlichtweg: Eine abwechslungsreiche, kurzweilige Sendung, bei der für jede*n was dabei ist!

Schön auch das Nebeneinander von regionalen und nationalen Acts, von Newcomern und Alten Hasen: Von unseren inoffiziellen Schrägfunk-Chefs Die Stühle bei ihrer CD-Release Show in Landau, über die national bekannten Größen Thorsten Nagelschmidt (Muff Potter), Roman und Kruse von Adam Angst sowie dem stetig durch die Lande tourenden Grillmaster Flash aus Bremen, wieder zurück in die Region, aufs iwishicouldstay-Fest in Ettlingen. Dort waren wir mit dem Initiator Philipp (Label iwishicouldstay und Band Everything in Boxes) und den Newcomern Sorry For Escalating im Gespräch und konnten uns einen kurzen Plausch mit Samu von Grizzly nicht entgehen lassen.

Gerne hätten wir euch zwei oder drei oder vier Stunden lang an unseren Erlebnissen, Begegnungen und der Musik teilhaben lassen. Aber in der Kürze liegt bekanntlich die… Ach was! Bonusmaterial findet ihr im Anschluss an die Sendung auf unserer Internetseite.

Luis Ake werdet ihr in der nächsten Sendung hören UND dann gibt’s nächstes Jahr noch mehr Schrägfunk außerhalb von Funk! Wie, wo und weshalb bleibt noch geheim. Aber haltet die Ohren und Augen auf, dann werdet ihr’s rechtzeitig erfahren.

So, nun, kippt den Glühwein in den Gulli, hört auf mit dem abartigen Vorweihnachtskonsumstress und vergesst Kerzenmeditation und Yogalala: Gönnt euch einfach diese eine Stunde mal was ganz anderes. Ihr werdet es nicht bereuen.