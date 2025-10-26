- Startseite
Vom Ahnen und Wissen
HEISSKALT – der Name ist die Essenz aus unseren Empfindungen beim Hören der Lieder und beim Erleben eines Konzerts dieser Band: der Eindruck von Intimität inmitten der Masse, das Wechselspiel von Gefühl und Verstand, die Gleichzeitigkeit von Angst und Hoffnung, das Aushalten von Widersprüchen. HEISSKALT ist nicht lauwarm, sondern heisskalt.
Sich mit Musiker*innen zu treffen, um mit ihnen über ihre Musik und deren Wirkung zu sprechen, ist für uns ein großes Geschenk und gleichzeitig ein gewisses Wagnis: Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird, wir können es nur ahnen. Wir wappnen uns für alle möglichen Eventualitäten und sind doch immer nur auf die Hälfte vorbereitet. Oft ist ungewiss, wem wir in welcher Stimmung gegenübersitzen werden.
Das gleiche gilt für die Künstler*innen. Sie werden von unbekannten Personen mit allen möglichen Fragen konfrontiert. Sie können ahnen, dass diese ihnen wohlwollend gesinnt sind, aber wissen können sie das nicht.
Umso schöner, wenn sie mit einer gelassenen Offenheit auf uns zugehen und uns ihr Vertrauen schenken, wie Mathias von HEISSKALT. Aufmerksam und konzentriert lässt er sich auf unsere Fragen und auf unser etwas schräges Musikquiz ein. Wir sprechen mit ihm über die Entwicklung der Band und der Musik, die Energie beim Liveauftritt, die Entstehung und Intimität der Texte und über Kooperationen im deutschen Indie-Kosmos. So wird aus viel Ahnung ein bisschen mehr Wissen.
Im Verlauf der Sendung kommen wir von den in sich schon kontrastreichen Liedern von HEISSKALT über Kochkraft durch KMA, in die wesentlich poppigeren Gefilde von Vera Daisies und Power Plush, um dann „Chillig Chillig“ mit Pogendroblem zu enden.
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Heisskalt
Alle Zeit
Vom Tun und Lassen
Munich Warehouse
|
2025
02
Heisskalt
Zweifel
Vom Stehen und Fallen
Chimperator Productions
|
2014
03
Heisskalt
Lehnen im Licht
Vom Tun und Lassen
Munich Warehouse
|
2025
04
Kochkraft durch KMA
Wer soll ich heute für Dich sein?
Hardcore never dies das
GHVC
|
2025
05
Vera Daisies
Can't Blame You
Single
PIAS
|
2025
06
Power Plush
You know you messed up
Love Language
corner.company
|
2025
07
Pogendroblem
Chillig Chillig
Great Resignation
Kidnap Music
|
2025