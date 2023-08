Übersättigt

Was haben Casper und JxP gemeinsam? Beide Acts spielten auf Das Fest Karlsruhe 2023 – Casper als Top-Act auf der Hauptbühne, JxP auf der Feldbühne – beide sind im Hip-Hop-Kosmos zuhause UND beide verwurschteln bei ihrem Auftritt auf das Fest „New Noise“ von Refused. Für Schrägfunk natürlich die Steilvorlage zu einem brachialen Sendungseinstieg!

JxP sind für uns die Überraschung auf der Feldbühne: Sind Jønson und Phil, komplettiert durch Emma und Juli, zwar mit ihrem groovigen Hip-Hop eher am Rande unseres musikalischen Sichtfelds unterwegs, plätten sie uns schlichtweg mit ihrer Performance! Wie können die vier so eine perfekte Show abliefern – was geht?! Später verraten sie im Gespräch, dass sie gar nicht versuchen perfekt zu sein, sondern dass sie einfach kapiert haben: es geht hier nicht um Perfektion, sondern um einen Energieaustausch zwischen Publikum und Band, um ein Geben und Nehmen.

Beim Auftritt von Adam Angst wird spürbar, dass diese vier Musiker die gleiche Philosophie leben. Sie geben alles, wir leben mit und freuen uns sehr, dass es nach 2019 wieder einmal mit einem persönlichen Gespräch klappt, diesmal mit Sänger Felix.

Und dann ist da noch die Band, die es (vielleicht) gar nicht mehr gibt: Maybe I’m A Jedi legen einen super Auftritt hin, kündigen auf der Bühne eine Neuveröffentlichung an und im gleichen Atemzug ihre Auflösung?! Das verlangt nach Aufklärung und die gibt es in einem Nacht- und Nebel-Plausch.

Haltet schon mal den Magenbitter bereit, diese Sendung ist voll voll!