Thees, der Tod und ein Salamander

Thees Uhlmann und Micha treffen sich im Biergarten des Karlsruher Tollhaus‘, sprechen über den Tod, das Musikmachen und das Musikhören.

Äußerst unterhaltsam, wie die beiden Musikliebhaber beim Bier trinken und rauchen vom „Höcksken aufs Stöcksken“ kommen und dabei einem Salamander begegnen. Ob’s wirklich einer war oder eher eine Eidechse, sei mal dahingestellt ... (Wisst ihr eigentlich, dass bei Salamandern abgetrennte Gliedmaße wieder nachwachsen können?!).

Thees Uhlmann ist nicht nur Musiker, sondern gründete mit Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff von Kettcar vor 20 Jahren das Label Grand Hotel van Cleef (GHvC), welches so einige Künstler bietet, über die geschwärmt werden kann und von denen wir in dieser Sendung ein bisschen was hören.

Neu und nicht bei GHvC aber für Schrägfunk ebenfalls beschwärmenswert: Die erste Single „Hurts To Hold Yo“ von Feel Of The Knife, einer Neuformation aus Bandmitgliedern von Everything in Boxes und Dept Mountain.

In diesem Sinne: „Nichts ist so schön auf der Welt, wie betrunken traurige Musik zu hören“ (Tomte)