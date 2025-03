Das blühende Leben ist ein Blumengeschäft, das unter anderem Trauerkränze bindet (gibt es wirklich, kannst du googeln).

Im Spektrum dieses wunderschönen Widerspruchs bewegt sich auch die Band das blühende leben aus Mannheim. Drehen sich die Songs inhaltlich eher ums Scheitern als ums Aufblühen, lässt es sich zur Musik wunderbar abtanzen und gemeinsam feiern. Am besten geht das natürlich bei einem Live-Konzert der anstehenden „Stell dir vor du liegst auf einer Wiese und alles ist gut“ Tour 2025.

Stell dir vor, du bereitest ein Interview mit Shitney Beers vor aber ein Teil der Band ist krank und muss seine Kräfte für einen Konzertauftritt im Werkstatthaus Stuttgart aufsparen.

Stell dir vor, das ist das letzte Konzert von Shitney Beers, das du besuchen kannst und du warst da und alles war gut!

Stell dir vor, dir geht es nicht so gut aber du hast die Möglichkeit mit Matze Rossi zu sprechen und sein Konzert in der Alten Hackerei Karlsruhe zu besuchen und das hilft dir, den Kopf über Wasser zu halten.

Stell dir vor, du gehst auf ein Konzert mit drei Bands im jubez Karlsruhe und hast einen tollen Abend mit einer Neuentdeckung (Cabin on Pluto), die dir so gut gefällt, dass du gleich einen Song (Hall) in deine nächste Sendung packst.

Stell dir vor, Captain Planet veröffentlichen wieder eine Single (Staub) und du denkst, die machen einfach immer wieder fantastische Musik und der Text ist Poesie.

Stell dir vor, du kannst dich nicht entscheiden, welche Lieder du sonst noch in der Sendung spielen willst, weil es so viele Möglichkeiten gibt.

Stell dir vor, die Sendung wird trotzdem eine runde Sache, weil doch alles irgendwie zusammenhängt und zusammenpasst.

Stell dir vor, du fängst jeden Satz mit den gleichen Worten an und irgendwann reicht es und du hörst einfach auf zu schreiben.