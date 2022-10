Sportfreunde Stiller und The Screenshots

Vor der Bühne ist noch (ein kleines bisschen) Platz

Wenn dich auf offener See ein schwimmendes Lama umkreist, ist das immer noch besser, als wenn du in einer Szene von Itchy & Scratchy gelandet bist. Das haben wir im Praktikum (äh, Interview) mit Florian Weber und Rüdiger Linhof von Sportfreunde Stiller gelernt.

Zugegebenermaßen haben wir die Idee mit dem Lama aus dem Plot von Weber-Flos neustem Roman (Die wundersame Ästhetik der Schonhaltung beim Ertrinken) geklaut und die Idee mit dem Praktikum stammt von den Screenshots – äh, von den The Screenshots (Zungenbrecher?). Die haben ihre Support-Shows bei Sportfreunde Stiller nämlich zur Praktikums-Tour erklärt.

Beide Bands haben wir im September 2022 vor ihren Konzerten im Karlsruher Substage getroffen. Die Sportfreunde, sportlich wie eh und je, legten die Messlatte hoch, als sie behaupteten, dass sie im Schrägfunk Musikquiz dreieinhalb von vier Liedern erraten würden. Dabei mussten sie leidvoll erfahren, dass rückwärts alles irgendwie italienisch klingt.

Susi und Dax von The Screenshots warfen uns ebenfalls Zahlen um die Ohren, als sie erklärten, dass das Songwriting der drei Musiker:innen zu 33-33-33 Prozent passiert. Vielleicht hätte Schlagzeuger Kurt das mit dem letzten Prozent von den Einhundert erklären können, wäre er an diesem Abend nicht verhindert gewesen. Zum Glück wurde er würdig von Sascha Madsen vertreten, der also so gesehen ein Praktikum im Praktikum gemacht hat.

Wir waren uns jedenfalls einig, dass alle Bands mal einen Bandmitglieder-Tausch machen sollten (mit optionalem Instrumente-Wechsel). Aber vielleicht müssen wir uns alle vorher erst mal wieder dran gewöhnen, mehr auf Konzerte zu gehen. Sowohl in die großen Hallen als auch in die kleineren Locations.

Denn da sitzen wir alle im selben Boot (oder klammern uns an die gleiche Kühlbox): Ohne die Musikhörenden gibt‘s keine Konzerte und ohne Bands, für die sich das ganze irgendwie trägt, erst recht nicht.