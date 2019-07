Special: Das Fest Karlsruhe 2019 - Teil 1

Die DAS FEST-Special Sendung ist vollgepackt mit Interviews und Musik, denn Micha war als rasant über den plattgetretenen Rasen rasender Reporter unterwegs. Bereits am Vor-FEST-Sonntag war er im Gespräch mit Justin Nova von den The Curbside Prophets.

Auf dem Hauptfest gab’s dann auf der Feldbühne ein so vielfältiges und verlockendes Programm, dass wir, wie immer nach dem weniger Bekannten und gerne Schrammeligeren gierend, dauernd von der Hauptbühne weg, wieder dorthin gezogen wurden. Unter anderem fand Tina Gefallen an Luis Akes schräg-poetischer Performance, und Micha war begeistert vom Auftritt der Band Attic Stories, die gerade mal ein Jahr als Band existieren und dennoch souverän die Feldbühne eröffneten.

Auch die Karlsruher Mess Up Your DNA hatten einen grandiosen Auftritt und äußerten sich, ebenso wie die krachend in die Abenddämmerung einschlagende Aachener Band Fjørt, angetan von der besonderen DAS FEST-Stimmung.

Und da DAS FEST, neben den lokalen, ja bekanntlich auch herausragende überregionale und internationale Acts feiert, gehört zu einem Schrägfunk DAS FEST-Special auch jemand aus dieser Liga: Die Hamburger Band Kettcar! Hört Erik Langer im Interview mit Micha, vor dem Auftritt auf der Hauptbühne, und im Anschluss Kettcar und Micha in Feierlaune beim Auftritt der Label-Kollegen Fjørt bei der Feldbühne!

Irgendwann trieb sich Micha auch noch im Skatepark rum und unterhielt sich mit Moderator Chris Eggers (Campus-Ramp Karlsruhe) und den am FEST CUP teilnehmenden Skatern Dirk Rösen und Johannes Thurn.

Noch mehr Interviews und DAS FEST-Stimmung gibt’s im zweiten Teil.