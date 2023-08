Sommerhoch

Von wegen Sommerloch. Eher ein Berg an Festivals und Konzerten, der mit einer berauschenden Aussicht lockt. Auf dem Unifest Karlsruhe 2023 treffen wir die vierköpfige Band Oceansides und den Musiker Paul Gerlinger und sprechen mit ihnen übers Musikmachen und das Erleben von Festivals und Konzerten.

Eine emotionale Berg- und Talfahrt durfte Micha beim Auftaktkonzert der „Komm mit aufs Boot Open Airs“ von Feine Sahne Fischfilet auf der Kulturbühne Karlsruhe erleben und er erzählt uns von seinen Eindrücken.

Bei der Release-Show der Band Parade im P8 in Karlsruhe ist dann Tina wieder mit von der Partie, wenn die Musiker vom Entstehen der Aufnahmen in der Corona-Zwangspause erzählen. Wir hoffen, dass die drei es schaffen, nun wieder häufiger ihre Songs live zu performen, denn diese Band gehört definitiv auf die Bühne!

Apropos berauschende Aussichten: Im Kohi Karlsruhe sind beim Schrägfest am 15. September Feel of the Knife, Chris Cacavas und Shitney Beers live zu erleben. Kommt rum und lasst mit uns auf die schönstmögliche Weise den Sommer 2023 ausklingen!