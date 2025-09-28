Skaten für die Ohren

Schrägfunk ist ein bisschen wie Skaten – oftmals eine ganz schöne Herausforderung mit viel Trial-and-Error. Es kommt nicht immer dabei raus, was wir uns vorgestellt haben, macht Angst, bringt uns an unsere Grenzen und kann wehtun. Es führt uns an Orte und in Situationen, die wir sonst nie erlebt hätten, macht Spaß und das Ergebnis überrascht uns meistens positiv.

Diese Sendung ist ein bisschen wie eine unchronologische Zeitreise. Sie bringt uns in die 1980er Jahre, mit der großen Hochphase des Skateboarding in Deutschland, führt uns durch die 90er bis in die frühen 2000er Jahre, mitsamt der passenden Musik von Punk über Crossover bis Hip-Hop.

Protagonisten der Karlsruher Skate- und Musikszene erzählen von ihrer Verbindung zum Skaten und ihre Begeisterung macht richtig Bock darauf es selbst auszuprobieren. Den Soundtrack dafür liefert diese Sendung.