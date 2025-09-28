- Startseite
Skaten für die Ohren
Schrägfunk ist ein bisschen wie Skaten – oftmals eine ganz schöne Herausforderung mit viel Trial-and-Error. Es kommt nicht immer dabei raus, was wir uns vorgestellt haben, macht Angst, bringt uns an unsere Grenzen und kann wehtun. Es führt uns an Orte und in Situationen, die wir sonst nie erlebt hätten, macht Spaß und das Ergebnis überrascht uns meistens positiv.
Diese Sendung ist ein bisschen wie eine unchronologische Zeitreise. Sie bringt uns in die 1980er Jahre, mit der großen Hochphase des Skateboarding in Deutschland, führt uns durch die 90er bis in die frühen 2000er Jahre, mitsamt der passenden Musik von Punk über Crossover bis Hip-Hop.
Protagonisten der Karlsruher Skate- und Musikszene erzählen von ihrer Verbindung zum Skaten und ihre Begeisterung macht richtig Bock darauf es selbst auszuprobieren. Den Soundtrack dafür liefert diese Sendung.
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Millencolin
No Cigar
Pennybridge Pioneers
Burning Heart Records
|
1999
02
Alternative Allstars
Supersonic Me
Rock On
Supersonic Records
|
1999
03
Sonic Youth
100%
Dirty
Geffen Records
|
1992
04
Disaster Area
Skateboarding is not a Crime
Cut the Line
Bonzen Records
|
1990
05
Pearl Jam
State of Love and Trust
Rearviewmirror (Greatest Hits 1991-2003)
Epic
|
1992
06
Dinosaur Jr.
Freak Scene
Bug
Blast First
|
1988
07
Uncle Ho
Come On, Come Clean
Show them what you are made of
Columbia
|
2000
08
Beastie Boys
So what'cha want
Check Your Head
Grand Royal / Capitol Records
|
1992
09
Bad Religion
I want to conquer the world
No Control
Epitaph
|
1989
10
Thumb
Sell Myself
Exposure
Spin Records
|
1997
11
The Offspring
The Kids aren't alright
Americana
Columbia
|
1998
12
Noga Erez
Not My Problem
Single
NORI Music
|
2025