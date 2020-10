Schrägfunk-Spezial: „Talk im Tempel Vol. 1“

Huihuihuihui! Was war das denn?!

Am 9. Oktober 2020 waren Tina & Micha zum ersten Mal mit ihrem „Talk im Tempel“ im Kulturzentrum Tempel auf der Bühne.

Hört in der Schrägfunk-Spezial-Sendung was da abging: Mit Grizzly-Schlagzeuger und Fotograf Samuel Mindermann, dem Sänger und Gitarristen der Band „Die Stühle“ Max Ohler sowie Pete Jay Funk, Frontmann der Band „No Sugar No Cream“, unterhalten sie sich über alles und nichts.

Gradlinigkeit und roter Faden? Nö.

Schiefe Bahnen und Abwege? Sicher doch!

Zum Glück ist da noch Julius Straub von Everything in Boxes, der für musikalische Höhepunkte sorgt.

Und Kevin! Ja, Kevin, bei dem laufen alle Fäden früher oder später wieder zusammen. Möglicherweise, vielleicht ... oder auch nicht.