Schrägfunk - lost in time with OX

OX, die Band um Simon Ochs, unternimmt mit Micha eine Zeitreise, von der sie selbst nichts gewusst haben wird.

Simon (Gesang, Gitarre), Max (Schlagzeug), Niklas (Bass) und Nadir (Gitarre) werden es erst viel später erfahren haben, was da auf sie zugekommen gewesen war. Sie meinen, im Proberaum in Rheinstetten gesessen zu haben, über die Entstehung der Band, ihre musikalischen Hintergründe, die Entwicklung vom ersten zum zweiten Album (Breaking Point, veröffentlicht am 4. Oktober 2019), ihre weiteren Pläne und die allgemeine Dynamik ihrer Band geplauscht zu haben. Tatsächlich waren sie ab dem Moment zeitlos und bis jetzt weiß keiner, ob sie jemals ins Jetzt zurück gefunden haben werden.

Zwischenzeitlich landet Micha bei Plüschi in der Hackerei, wo Terrorfett die vorletzte Station der „„Die Boys vom Barbershop“-Tour gerockt hat.

Tina ist noch gestern unterwegs zum Interview und Micha dreht am Zeit-Raum-Kontinuums-Schalter, um irgendeine GemeinsamZeit zu finden.

Trällern wird ab sofort für alle Zeiten so lange doppeldeutig sein, wie es Duschen gibt. Davon gibt’s zum Glück keine Videos, aber neue Musikvideos von OX, und auch irgendwelche anderen Videos, die es in der Zukunft womöglich sogar im Radio zu sehen gegeben haben wird?!?

Habt keine Angst, die Verwirrung ist nur temporär, jeder und jede sollte mindestens einmal in seinem Leben eine Zeitreise gemacht haben.

Lasst euch diese Chance nicht entgehen und schaltet ein, allerdings… zur richtigen Zeit!