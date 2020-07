Schrägfunk aus der Dose

Die Zubereitung dieser Sendung beginnt in der Alten Hackerei mit den SickBoyz, wird dann im FAEX Pop-Up Store durch Ingo Müller-Dormann und den Modedesigner Jakob Leander Bach in Schale geworfen und klingt am Ende wie aus der Dose moderiert.

Die Mauersegler sind lauter als Micha und haben weit mehr Struktur in ihren Höhenflügen als Tina. Aber braucht man im Redio überhaupt einen roten Faden, wenn man sowieso keine Nadelstreifen verträgt?

Was für ein Wirrwarr?! Dieser Text ist womöglich verwickelter als die tatsächliche Sendung und mindestens durch die Musik werden die Gehörgänge wieder frei gepustet.