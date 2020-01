Rückblick. Ausblick. Durchblick?

Weihnachten?

Abgehakt.

Rutsch ins neue Jahr?

Überstanden.

Wieder im Alltag angekommen...?

Alltag, was ist das denn?!

Bei Schrägfunk ist kein Tag wie alle Tage!

So viele hörens- und erlebenswerte Bands, Musiker und ihre Musik, so viele interessante Menschen, in deren Schaffen wir einen Einblick bekommen dürfen. Daran möchten wir euch unbedingt teilhaben lassen.

Die letzte Sendung war daher voll gequetscht mit Interviews und Gesprächen. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Aber wer braucht eigentlich Durchblick, wenn er Radio hören kann!

In der ersten Sendung im neuen Jahr möchten wir euch mal wieder mehr Musik gönnen. In dieser Form feiern wir die Bands des vergangenen Schrägfunk-Jahres und geben euch einen musikalischen Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Selbst zu Wort kommen darf Luis Ake, den wir im November zur Release-Show seines Albums "Bitte Lass Mich Frei" in der Fettschmelze in Karlsruhe getroffen haben.

Und hey: Schaut ab und an auf unsere Internetseite und in die diversen anderen Kanäle, falls ihr doch was fürs Auge wollt!