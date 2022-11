PABST - von wegen crushed!

01 Shitney Beers (feat. Elena Steri) Pop Queen This is Pop GHVC & Zeitstrafe 2022

02 Pabst Mercy Stroke Crushed by the Weight of the World Ketchup Tracks 2022

03 Leoniden Freaks Complex Happenings Reduced To A Simple Design IRRSINN Tonträger 2021

04 Pabst Daddy's Boy Crushed by the Weight of the World Ketchup Tracks 2022

05 Pabst You Blink, You Miss It Crushed by the Weight of the World Ketchup Tracks 2022

06 Blackmail Same Sane Bliss Please Speicherstadt 2001

07 Baby Of The Bunch Happy Here Pretty But It Has No Use Revolver 2022

08 fluppe Warten Billstedt 2020

09 Emilie Zoé 6 o’clock The Very Start Hummus Records 2018

10 Basement Promise Everything Promise Everything Run For Cover Records 2016