Nimmersatt

Der Festival-Sommer läuft heiß und Schrägfunk steigt endlich mit ein.

Auf dem AStA Unifest in Karlsruhe lernen wir die vierköpfige Band Blackout Problems aus München kennen. Eine Band, die aus unerfindlichen Gründen bisher an Schrägfunk vorbei ging, obwohl sie sich seit 2012 ein stetig wachsendes Publikum erspielt und mittlerweile drei Alben veröffentlicht hat.

Wir wären wohl etwas nervös geworden, hätten wir Mario (Leadgesang und Gitarre) und Moritz (Gitarre) erst nach dem Konzert auf der Forumsbühne getroffen. Blackout Problems zuhause auf dem Sofa oder beim Kochen zu hören ist eine Sache – diese Show zu erleben, nochmal eine ganz andere: Mit unfassbarer Leichtigkeit und gleichzeitig dicht und eindringlich wird da mit dem Publikum interagiert, im Bandgefüge sitzt alles auf den Punkt und ein Brett an Sound hämmert die gar nicht so leichten Inhalte der Songs mitten ins Innerste.

Ihr wisst vielleicht wie das so ist, mit dem großem Respekt … er kann zuweilen etwas befangen machen. Doch diese Band ist der lebende Beweis dafür, dass sich Coolness und Menschlichkeit nicht ausschließen müssen. Denn jenseits der Bühne zeigt sich die Coolness als angenehme Relaxtheit und Mario und Moritz begegnen uns mit großer Wärme und Wertschätzung.

Schnell wird deutlich: Blackout Problems ist als Band gerade an einem guten Punkt angekommen und nach drei veröffentlichten Alben musikalisch mit sich selbst im Reinen. Sie hat sich nichts mehr zu beweisen, sie macht ihr Ding und solange die Musiker sich einig sind, dass sie noch nicht satt sind, bleibt viel Raum für Weiterentwicklung und Neues. Wir sind gespannt auf's vierte Album!

Noch jung aber gleichzeitig ganz schön stark ist das Bäumchen Alice&Dolores. Das stabile Wurzelgeflecht begründet sich aus der jeweiligen Vorerfahrung und aus den anderen Projekten und Tätigkeiten der vier Musiker:innen. So unterschiedlich die musikalischen Hintergründe von Post-Punk über Elektro bis Shoegaze sein mögen, in Alice&Dolores fließt alles auf harmonische Weise zusammen. Und so präsentierten sie sich auf der Karlsruher Bühne vom Unifest: Eine eingespielte Einheit, die selbstbewusst und mit Freude einen ganz eigenen Sound kreiert. Bald gibt’s hoffentlich mehr davon!

Schrägfunk ist gewiss nicht satt und will mehr Sommer und mehr Konzerte! Das Fest Karlsruhe kommt bald und auch sonst geht so einiges. Ihr dürft gespannt sein!