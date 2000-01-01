- Startseite
Nichts für schwache Nerven
Nervenaufreibend kann es immer sein, eine Schrägfunk-Sendung zu machen. Schon im Vorfeld rauchen die Köpfe, es wird gesponnen, gezweifelt, etwas gefunden und wieder verworfen.
Aber was ist das eigentlich mit den Nerven und den vielen Redewendungen, die auf sie anspielen? Alles Mögliche können sie sein: schwach, blank liegend, wie Drahtseile oder zum Zerreißen gespannt. Und was man alles mit ihnen anstellen kann! Sie bündeln, auf ihnen herumtrampeln oder sie anderweitig strapazieren. Mit Können oder Glück den Richtigen treffen oder mit ihnen fertig sein.
Scheint also ein vielfältiges Material zu sein, diese Nerven. Das ist doch eigentlich schön. Daher machen wir uns Gedanken darüber, was den Nerven dienlich sein kann und was eher schadet. In Verbindung mit Musik gibt es da etliche Möglichkeiten in die eine oder in die andere Richtung.
Hält euer Nervenkostüm es aus, wenn wir das ein oder andere Sprichwort durcheinanderbringen oder beim Moderieren ein paar überflüssige Schleifen drehen? Wie schön, dass dieses Gewurschtel durch Musik von Nikra, Fjørt, Frachter, Die Nerven und vielen anderen abgefedert wird und wir uns zwischendurch mit Nervennahrung bei Laune halten können.
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Ideal
Ich bin nervös
Bi Nuu
Warner Music Group
|
1982
02
FJØRT
yin
belle époque
GHVC
|
2026
03
Kochkraft durch KMA
Was reimt sich auf klicken?
Hardcore nerver dies dazzz
GHVC
|
2025
04
Die Nerven
Niemals
Live im Elfenbeinturm
333
|
2025
05
Die Nerven
Als ich davonlief
Live im Elfenbeinturm
333
|
2025
06
Wandertag
Küssen
Single
villa schlecht
|
2026
07
Frau Lehmann
Melancholia
Trost & Trotz
La Pochette Surprise Records
|
2026
08
Nikra
Schieflage
Über beide Ohren
Munich Warehouse
|
2026
09
Frachter
Dolomiti
Single
Gunner Records
|
2026
10
Teenage Wrist
Dweeb
Chrome Neon Jesus
Epitaph
|
2018
11
Laura Lee & The Jettes
Unsolicited Advice
Tough Love Paradigm
Unsolicited Advice
|
2025
12
Kitty Solaris
Hell
We stop the dance
Solaris Empire
|
2013
13
Shoreline (feat. Joe Taylor)
Forgive
Is the the low point or the moment after?
Uncle M
|
2026