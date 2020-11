Alles neu macht der M…moooment mal. Es ist doch Ende des Jahres, Herbst, fast Winter. Wieso dann alles neu und so?

Ganz einfach: Fast täglich trudelten bei uns in den letzten Wochen neue Lieder ein, teils von regionalen, teils von nationalen und internationalen Künstlern.

Das hat uns ganz schön geflashed, was da so dabei war! Und es hilft uns, emotional über Wasser zu bleiben, wenn in diesem „Lockdown light“ Betonklötze an den Füßen der Kulturwelt hängen und es sich zuweilen anfühlt, als ob alles den Bach runter geht.

Doch auch die beste Musik ist nicht immer leichte Kost (Stichwort „Mond“ von Sperling) und Tina fragt sich des Öfteren, ob sich dieser Stimmung hinzugeben, nicht auch bedeuten könnte, sich unnötig in den Novemberblues reinzusteigern?

Erst recht, wenn man sich beim genaueren Hören der leicht daher kommenden Songs, auf sich selbst zurückgeworfen wieder findet, wie beim mit sanfter Stimme gesungenen und von schönen Melodien getragenen „Welcome to Gravity“ von ParkWalker. Ob da nicht ein Spaziergang an der frischen Luft besser fürs Gemüt...?

Pah! „Stay at Home“ ist doch die Parole dieser Tage. Und welche frische Luft überhaupt!? Na dann halt drinnen, Yoga...

Da kann Micha nur lachen. Yoga!? Bögen spannen! Bögen spannen ist doch der sportliche Ausgleich für Schrägfunker*innen, dass Tina das auch immer vergisst.

Also gut, üben wir uns in dieser Sendung wieder im Bögen spannen und lassen außerdem mit Selina Cifric, eine regionale Musikerin zu Wort kommen, die im September 2020 ihren ersten Song „Getting Naked“ veröffentlicht hat.

Auf jeden Fall besser als Trübsal blasen: Radio an und abtanzen zur Musik dieser Sendung, das geht auch drinnen und alleine. Perfekt ansteckendes Anschauungsmaterial dazu: Das offizielle Musikvideo zum Song „Party Time“ von EUT!