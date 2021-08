Kalte, weil nasse Füße kriegen, steht in diesem Fall nicht für den Impuls in letzter Minute vor etwas lange geplantem Reißaus zu nehmen. Denn auf dieses Konzert, auf diesen Abend auf dem Schlachthofgelände im Rahmen des Toujours Kultur Festival in Karlsruhe, waren Bands wie Publikum so was von heiß!

In etwas ungewöhnlicher Reihenfolge machten die Lit Villians ihre ersten Schritte als Band. Wobei – leider vielleicht gar nicht ganz so ungewöhnlich in Zeiten von Corona. Anders vorgestellt hatten sich das Felix (Gesang und Gitarre), Max (Schlagzeug) und Louis (Bass) aber schon. Sie mussten ganz schön viel Geduld aufbringen, bis sie ihr erstes „richtiges“ Konzert in ihrer Base Karlsruhe spielen konnten.

Am 24. Juli 2021 war es dann endlich soweit. Bis dahin hatten sie schon drei Songs inklusive Videos in Eigenregie veröffentlicht und längst ein Set an Liedern bereit.

Unterstützt wurden sie an dem Abend von Mess Up Your DNA, die im Gegensatz zu den Lit Villians schon etliche Konzerte hinter sich hatten, bevor sie überhaupt auf die Idee kamen, mal welche davon zu veröffentlichen.

Aber das waren auch noch andere Zeiten, als Corona noch eine Biersorte und der Lichtkranz um die Sonne war.

So war es am Abend des besagten Konzerts zwar unangenehm, als ein Wolkenbruch darnieder ging und die Konzertbesucher bis auf die Unterwäsche durchweichte und das technische Equipment kurzzeitig in Gefahr brachte, tat aber der Begeisterung der Bands und des Publikums keinen Abbruch.

„...manchmal Regen, manchmal Sonnenschein...“, singt die Band Kantine in ihrem neuen, noch unveröffentlichten Song Mascis, den ihr bei Schrägfunk schon vorab hören könnt.

So oder so, wir fühlen uns komplett gesonnt, wenn wir wieder auf Konzerte gehen und Interviews machen können, egal wie nass unsere Füße dabei werden.