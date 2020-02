Nach den Sternen greifen und in der Realität landen

Ihr kennt Super Mario Kart? Bei Schrägfunk ist dieses irrsinnige Rennen mit Kettcars zu bestreiten und es gibt weder Gewinner noch Verlierer. Unterwegs gilt es Halbwahrheiten zu pflücken und immer dicht an der Schrottgrenze entlang zu rattern, weil im Queerland der Schatz verborgen liegt. Die mythische Figur der Crazy Cat Lady taucht unverhofft im Dämmerlicht auf und wir müssen im Schleudergang ihren schlafenden Katzen ausweichen.

Das Leben auf Tour und die Rückkehr in den Alltag beschäftigt uns in den Interviews mit Kettcar, Schrottgrenze und Die Realität, die weder Newcomer sind, noch aus Karlsruhe oder Umgebung kommen. Somit fahren wir schräg zum Sendekonzept, aber so kann’s gehen, wenn man bei voller Fahrt auf’m Deich das Lenkrad rumreißt. Auf diesem Roadtrip wird eine Idee geboren, die ein bisschen größenwahnsinnig ist. Aber der Griff nach den Sternen bringt uns vielleicht näher an das, was wahr ist, als wir es zu Beginn der Reise erahnen können.

Klingt zu kryptisch? Dann bleibt nur, die Sendung anzuhören und am Ende eines Sonntagabends im Februar vielleicht nicht schlauer aber wahrscheinlich schräger zu sein als zuvor.