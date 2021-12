Matze Rossi und das Glück

Mit etwas dackeliger Vorfreude machen wir uns im Dezember mal wieder auf den Weg nach Mannheim ins Capitol, um Matze Rossi endlich live zu erleben und bei dieser Gelegenheit direkt ins Gespräch zu holen.

Wackelig (hab ich vorher tatsächlich dackelig geschrieben?!), da uns die Sache mit den zur Musik jaulenden Hunden und das Lied, das um die treuen Vierbeiner kreist, die den Menschen Achtsamkeit lehren, etwas skeptisch gemacht hatte.

Dabei kamen wir auf Matze Rossi zunächst nicht durch den Hund, sondern über die ohrwurmverdächtige Single „Die Vögel fliegen himmelwärts“ (Frühjahr 2021), die uns durch und durch gefiel.

Mittlerweile ist das Album „Wofür schlägt dein Herz“ erschienen, das Matze nun seit dem Sommer 2021 auf seinen Konzerten vorstellt.

Im Gespräch zeigt sich das, was unserer Meinung nach einen Matze Rossi ausmacht: Die Echtheit, seine ansteckende Begeisterungsfähigkeit und die Liebe zum Leben in all seinen Facetten. Und damit meinen wir eben auch die schattigen Seiten, die jede:r von uns kennt. So singt er uns oft genug aus dem Herzen und tut das allerallermeistens auf unkitschige und untheatralische Weise.

Und dazu die herrliche Chemie mit seinen Mitmusiker:innen!

Wir kommen also zum Schluss zum Schluss: Auch die eher Katzen- als Hunde-Menschen unter euch sollten sich auf Matze Rossi einlassen und falls immer möglich ein Konzert von ihm besuchen. Es lohnt sich!