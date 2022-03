Um den Schlaf bringt sie uns zwar nicht, die Namensänderung der als Sorry for Escalating bekannten Band zu - jetzt neu neu neu! - Losing Sleep. Aber wissen, wieso weshalb warum, wollen wir schon!

Antworten darauf gibt uns Paul, Sänger und Gitarrist der Band, im lauschigen Proberaum in Waldbronn.

So erfahren wir einiges über die Entwicklung der Band, das Songwriting und die aktuellen Pläne des Quartetts. Und nebenbei stellt sich heraus, wie gut Paul im Schrägfunk Musikquiz bestehen kann!

Außer der neusten Single „Twisting“ von Losing Sleep gib es um das Gespräch herum noch weitere frische Musik.

Kamee Kazee, zwar im schönen Leipzig zuhause aber dennoch eng mit Karlsruhe verbunden, liefern mit „When You Are Near“ was zum rumspringen ab. Mess Up Your DNA (Karlsruhe) hauen mit „Favorite Parasite“ ordentlich auf die Pauke und die jungen Briten von ME REX erinnern Micha mit „Never Graduate“ an den alten Bekannten Frank Turner (der übrigens laut Albumtitel aus dem Jahr 2007 meint „Sleep Is For The Weak“).

Und dann wär da noch der liebe Grilli alias Grillmaster Flash, der mit seiner neuen Single „Wo ich jetzt bin“ grüßt, als Vorbote seines im April 2022 erscheinenden Album „Komplett Ready“.

Alles fresh also, im März oder Mai oder wann und wo auch immer ihr Schrägfunk hört. Wir sagen nur: hallo Karlsruhe, hallo Mannheim, hallo Freiburg! Und freuen uns.