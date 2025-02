[kvɑl dɛr vaːl]

„Du weißt selbst, dass du es vermasselt hast! Aber halb so schlimm, lass mich dich umarmen!“ Das könnten Micha und ich uns beim Aufzeichnen dieser Sendung gegenseitig gesagt haben. Ganz schön frustrierend, nach nur wenigen Wochen ohne Mikrofon vor der Nase offenbar das Moderieren verlernt zu haben.

Zum Glück sind unsere Moderationen nicht allein entscheidend, ob’s die Sendung bringt oder nicht. „You know you messed up“ (Power Plush), „Halbsoschlimm“ (Lehner) und „Hug He” (Snake Eyes) sind nämlich gleichzeitig drei von ganz vielen Singles, die vor Kurzem veröffentlicht wurden und ihren Weg in diese Sendung gefunden haben. Viele von ihnen sind Appetithappen für bald erscheinende oder gerade erschienene Alben von unter anderem Power Plush, Heisskalt, Suzzallo und Herrenmagazin.

In Sachen Musik fing für uns das Jahr wirklich gut an, auch wenn es sonst an vielen Ecken und Enden hapert. Mal wieder sehr mitreißend auf den Punkt gebracht haben das Blackout Problems mit dem Song „Frontrow“: „Does voting for a fascist / Really make you a fascist? / I guess yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes / That’s what it makes you / Now we got 1 out of 4 / Then we got 1 out of 3 / If we got 1 out of 2 / We got too, too, too, too, too many.”

Noch haben wir die Wahl, von daher: Hingehen! Auch wenn die Auseinandersetzung mit den Wahlprogrammen mitunter qualvoll ist und das leider nicht aufgrund einer Überfülle an verheißungsvollen Möglichkeiten.

Vielleicht hilft es euch „Vampire“ von Heisskalt zu hören, um Hoffnung zu schöpfen und Mut zu fassen: „Was könn' wir statt der Mauern bauen? / Der Kontakt ist an den Grenzen. / Was kann es werden, wenn wir nicht mehr darum kämpfen / Und das, was wir uns wünschen / Schenken?“