Kaputt
Manchmal musst du etwas zerstören, um ans Glück zu kommen. Das gilt jedenfalls beim Glückskeks. Wobei uns auch nach zwölf Glückskeksen nicht ganz klar geworden ist, worin genau das Glück im Glückskeks bestehen soll. Sicher nicht im beißenden Geruch dieser bereits seit über einem Jahr verfallenen Dinger und bestimmt nicht, indem wir uns neue Schuhe kaufen, wie ein besonders konsumfreundlicher Keks empfiehlt.
Aber vielleicht war das ja auch eine schlechte Übersetzung und eher im übertragenen Sinn gemeint: Schlüpf mal in die Schuhe einer anderen Person, vielleicht findest du dann das Glück oder stellst fest, dass du dich eigentlich verdammt glücklich schätzen kannst! Vielleicht, weil du doch nicht so kaputt bist, wie du immer dachtest oder weil du mal kaputt warst und es dir jetzt besser geht? Oder weil Milliarden für uns in „Ende neu“ den Tod kaputt machen, für das Leben. Welch großartige Idee!
Folgt ihr der Glückskekskrümelspur, werdet ihr mit einer Sendung voller hinreißender Musik belohnt. Auch wenn die Lieder in irgendeiner Weise um das Thema „kaputt“ kreisen, haben sie doch unter Umständen etwas Heilsames oder lassen uns zumindest mit dem Gefühl zurück, nicht allein kaputt zu sein.
Fazit: Lieber gemeinsam kaputt als ganz alleine ... oder so ähnlich.
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Sprints
Adore Adore Adore
Letter to Self
City Slang
|
2024
02
Sam Fender
Dead Boys
Dead Boys
Polydor
|
2018
03
Unlce Ho
All must be destroyed
Everything must be destroyed
Columbia
|
2003
04
Die Nerven
Das Glas zerbricht und ich gleich mit
Wir waren hier
Glitterhouse Records
|
2024
05
August August
Kaputt & Kein Hunger
Liebe in Zeiten des Neoliberalismus
popup-Records
|
2022
06
Husten
Der hier wird weh tun
Aus allen Nähten
Kapitän Platte
|
2022
07
Eels
Novocaine for the soul
Beautiful Freak
DreamWorks Records
|
1996
08
Wir sind Helden
Kaputt
Soundso
Reklamation Records
|
2007
09
Lampe
Kaputt optimiert
Prima
Freizeitverhalten
|
2024
10
Heisskalt
Alle Zeit
Vom Tun und Lassen
Munich Warehouse
|
2025
11
Milliarden
Ende neu
Betrüger
Vertigo Berlin
|
2016
12
Antilopen Gang
Destroy (Nichts soll mehr kaputt gemacht werden)
Alles muss repariert werden
Antilopen Geldwäsche
|
2024
13
Samba
Geht kaputt
T.B.A.
Epic
|
1997