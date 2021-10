„Ja, inne Kantine!“ Ich hab Hunger. Aber gleich wird mir klar, Micha meint nicht IN die Kantine, sondern zum Interview MIT Kantine.

Okay, ja: Die Musik hat uns gleich ziemlich begeistert und von daher interessiert mich das schon sehr, was die zu erzählen haben. Wissensdurst geht über knurrenden Magen.

Also fahren wir eines schönen Spätsommer-Sonntags nach Karlsdorf, wo ich bisher auch noch nicht war – zugegebenermaßen wusste ich noch nicht mal von der Existenz dieses Ortes. Hier befindet sich der Proberaum der vier Kantine-Musiker.

Nun klingt diese Musik überhaupt nicht nach einem kleinen Ort irgendwo im Umland Karlsruhes sondern eher großstädtisch oder gar kosmopolitisch.

Naja, ist ja auch egal oder halt mein eigenes Vorurteil gegenüber Dorf oder Kleinstadt, was hier offensichtlich widerlegt wird. Inhaltlich wirkt es jedenfalls überzeugend, was Jörg (Bass), Christian (Schlagzeug), Christian (Gesang) und Jochen (Gitarre) berichten: Über die Entstehung der Lieder, die Aufnahme des ersten Longplayers „Rosa“ (VÖ 29.10.2021) und wieso es ihnen schnurzpiepe ist, wie lang oder kurz ein Lied zur optimalen Verbreitung sein sollte.

Wer zu geradliniger Gitarrenmusik tanzen und gleichzeitig Futter für Hirn und Herz möchte, höre sich Kantine an!

Und wer dazu noch ein bisschen in melancholischer Herbststimmung baden will, höre weiter – in dieser Schrägfunk-Sendung gibt’s von allem etwas.