Im Januar 2019 lief Schrägfunk zum ersten Mal im Radio.

Und wie der Name bereits erahnen lässt … man muss schon ein wenig schräg drauf sein, um heutzutage Radio zu machen. In Zeiten, in denen Streamingdienste 24/7 alles bieten, was man sich wünschen kann und der Algorithmus die persönlichen Listen passgenau weiterführt.

Schrägfunk - seit mittlerweile also fünf Jahren!

Ein guter Grund für einen Rückblick.

Da es uns allerdings schier unmöglich erscheint, die Highlights aus 61 Sendungen heraus zu picken, lassen wir den Zufall entscheiden, über welche Sendungen wir sprechen. Zettelchen liegen wie Lose in der altbewährten Espresso Tostino Dose, die Schrägfunk seit der ersten Plattenverlosung für solcherlei Dinge verwendet. Auf jedem dieser 61 Zettelchen steht ein Sendungstitel und abwechselnd ziehen wir nun ein solches Los. Wir schwelgen ein bisschen in Erinnerungen und stellen fest, dass alles irgendwie zusammenhängt: Das Damals mit dem Jetzt und dem Bald.

So begegnen wir erneut einigen der Bands und Musiker:innen und damit Menschen, die wir über die Jahre kennenlernen durften und die uns teilweise schon ein gutes Stück des Weges begleiten. Und wenn Micha meint, dass er beim Hören von Kantine immer irgendwann bei Muff Potter landet oder umgekehrt, dann passt es nur zu gut, dass diese Sendung mit „Wenn dann das hier“ von Muff Potter beginnt und bei „Mascis“ von Kantine endet.

Um am Ende nochmal zum Anfang zu kommen. Wenn kaum noch jemand Radio hört … für wen machen wir denn das Ganze seit fünf Jahren? Ehrliche Antwort? „Im Zweifel nur für uns“.

Wir möchten DANKE sagen. Danke an all die Bands, Musiker:innen, Agenturen, Veranstalter:innen und viele mehr. Einfach an all die Menschen, die uns das ermöglichen, die uns bereichern. Und an die Hörer:innen, die sich trauen den Kopf aus ihrer Bubble zu strecken, indem sie dann und wann das Radio einschalten und sich überraschen lassen.