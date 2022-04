Identitätsfindung

Liebe Leute, was ist eine Band ohne ihren Sänger? Oder genauer die Band InDecision im Interview mit Schrägfunk ohne ihren Sänger Andy?

Unter Umständen ratlos, wenn es um Fragen zu den Titeln oder Inhalten der Texte geht. Ob das wohl Schelte gibt, wenn Sänger Andy und Gitarrist Michel das hören?

Ansonsten wissen Steffen (Elektronik), Freddy (Bass) und Christian (Schlagzeug) allerhand zu erzählen über die Entstehung der Band und deren Entwicklung von der ersten EP „Ghost“ (2018) bis zur Ende April 2022 erscheinenden LP „ID“.

Schauen wir uns Titel und Artwork der neuen Platte an, nehmen den Bandnamen mit hinzu und lauschen beim Hören ein bisschen den Texten, so liegt die Vermutung nahe, dass es hier um wichtige Fragen der menschlichen Existenz geht, wie Leben, Liebe und Tod.

Viele der Songs schweben zwischen düsteren Zweifeln und aufkeimender Hoffnung, erzählen vom Suchen, Finden und Loslassen, und vom Widerstreit der Gefühle. Immer getragen vom kraftvoll treibenden Ausdruck der vier Musiker und dem einzigartigen Gesang.

Was für Verflechtungen und Wurzeln sich noch so offenbaren, von der Vorgängerband Diego über Die Simpsons (ja tatsächlich Homer, Bart und wie sie alle heißen ...) bis hin zu Zoot van Tazma, müsst ihr selbst hören.

Außerdem solltet ihr unbedingt hören: InDecision live!

Nächste Gelegenheit, 7.5.2022 im neu eröffneten und räumlich komplett umgekrempelten Kohi Karlsruhe.

Um aus dem etwas düster angehauchten 80er Jahre Vibe, den wir gerne des nachts genießen, in den vielleicht-endlich-ersten-Frühlingstag zu stolpern gibt’s in dieser Sendung auch noch ein bisschen was von Pip Blom, Tree River und Anxious zu hören.