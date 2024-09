Hot Summer - Cold End

Ob schon ein kühler Wind durch die ersten herbstlich verfärbten Blätter pusten wird, während diese Sendung über den Äther in eure Ohren dringt? Ich kann's mir nicht vorstellen, denn noch ist es so schwül, dass meine Unterarme beim Schreiben an der Tischplatte kleben bleiben.

Was ihr zu hören bekommt, ist so oder so ziemlich bunt und viel und einiges mit Cold End (= abruptes Ende eines Songs). Ein paar Lieder sind schon ein, zwei Jährchen älter, manche fast neu und obendrauf gibt's das Neuste vom Neuen von Heisskalt, Die Nerven, Liotta Seoul und Jule.

Ja, wir entdecken mit Freude immer wieder neue Musik, die aber auch alt sein darf. Jedenfalls ist Neuheit für Schrägfunk nicht das Hauptkriterium, sondern ob es uns berührt. Natürlich hoffen wir dabei, dass euch gefällt, was uns berührt, sonst würden wir das alles ja nicht machen oder zumindest nur uns und nicht euch damit beschallen.

Reimer Bustorff, Bassist von Kettcar und Mitbegründer des Labels Grand Hotel van Cleef (GHvC), sieht das mit dem Berührtwerden jedenfalls genauso. Es ist eines der wichtigsten Kriterien für die Newcomer-Auswahl.

Was Reimer uns vor dem Kettcar-Konzert auf dem Zeltival des Tollhaus Karlsruhe sonst noch zu erzählen hat und ob man Schwitzen und Kopfqualmen hören kann (Stichwort Schrägfunk Musikquiz), erfahrt ihr, wenn ihr einschaltet!