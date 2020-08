Es ist so heiß, dass man entweder den Kopf ins nächste Wasserloch stecken oder gleich das Handtuch werfen, sich langmachen und vollkommen der Trägheit hingeben möchte.

Während Tina sich nicht entscheiden kann und daher beides abwechselnd tut, nutzen Micha und Max (Die Stühle) den einzig wahren Mittelweg: Musik.

Sie pushen sich mit Workout Videos, „Scheiß Ideen” und „Hypa, Hypa” an die Grenzen des guten Geschmacks.

Erst nach dem Sommergewitter wagen sich Tina und Micha in die Karlsruher Innenstadt, um weitere Hits zu finden, die einen aus der Lethargie raushauen könnten.

Was kommt dabei raus, wenn man so viel unterschiedliche Geschmäcker in den Shaker wirft und ordentlich schüttelt? Hitzebrei!

Klingt wenig lecker. Aber mit ein paar Neuerscheinungen und den Sternen garniert, können wir es Cocktail nennen!