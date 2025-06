Hell, heller, Lampe

Mal wieder musste Micha alles alleine machen. Alleine in den clubCann nach Stuttgart fahren, sich alleine durch die Menschenströme vom nahe gelegenen Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen wühlen, alleine zum Interview mit Tilman Claas alias Lampe ...

Aber Moooment: Hatte ihn nicht auf der Autobahn die leichte und zuweilen leicht melancholische Musik von Lampe begleitet? Kann man sich beim Hören dieser Musik überhaupt alleine fühlen? Holt sie einen nicht sowieso ab, egal wo man gerade ist?

Und spätestens face to face mit dem Ruhe und Wärme ausstrahlenden Tilman Claas konnte Micha sich ja gar nicht mehr alleine fühlen!

So reduziert die Musik auf dem jüngsten Lampe-Album „Prima“ erscheint, so vielschichtig und vielseitig ist sie insgesamt (z. B. Wat is mit dir vs Resonanz).

Daher passt es, dass wir in dieser Sendung nicht nur Lampe und „Artverwandte“ wie Jens Friebe und ClickClickDecker hören, sondern auch neue, krachigere Musik von Bird’s View, wearemarvin und Suzzallo.

Setzt euch mit uns an den Küchentisch, macht das Licht aus und lasst euch entführen in die Welt von Lampe, in der Männerfüße schön sind und niedliche Tiere mit Socken Aggressionen auslösen.