Gesichert unteilbar

Unteilbar bedeutet nach dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache „eine Einheit bildend und sich nicht teilen lassend“. So ist das eigentlich auch mit Schrägfunk.

Trotzdem dachten wir uns eines schönen, aber verhängnisvollen Tages, dass wir doch mal (absichtlich!) eine Sendung teilweise unabhängig voneinander aufnehmen könnten. Tina einen Part und Micha einen Part.

Hochmotiviert machten wir uns getrennt auf die Suche nach Musik, die wir jeweils spielen wollten und moderierten munter alleine drauf los. Allerdings hatte das so seine Tücken, wie wir feststellen mussten. So endete Micha im Raum herumtigernd und im Spiegel mit sich selbst sprechend und Tina verzettelte sich in einem heillosen Durcheinander von Notizen, Browsertabs und roter Fäden.

Die Musik, die am Ende in dieser Sendung zusammenkommt, kann sich jedoch hören lassen. So ist das jetzt vielleicht eine der musikalisch vielseitigsten Schrägfunk-Sendungen geworden, mit Songs von Marathon über Heartworms bis Kinda Fragile und Nikra.

Am Ende steht jedoch endgültig fest: Schrägfunk besteht unteilbar aus Tina und Micha!