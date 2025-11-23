- Startseite
Gesichert unteilbar
Unteilbar bedeutet nach dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache „eine Einheit bildend und sich nicht teilen lassend“. So ist das eigentlich auch mit Schrägfunk.
Trotzdem dachten wir uns eines schönen, aber verhängnisvollen Tages, dass wir doch mal (absichtlich!) eine Sendung teilweise unabhängig voneinander aufnehmen könnten. Tina einen Part und Micha einen Part.
Hochmotiviert machten wir uns getrennt auf die Suche nach Musik, die wir jeweils spielen wollten und moderierten munter alleine drauf los. Allerdings hatte das so seine Tücken, wie wir feststellen mussten. So endete Micha im Raum herumtigernd und im Spiegel mit sich selbst sprechend und Tina verzettelte sich in einem heillosen Durcheinander von Notizen, Browsertabs und roter Fäden.
Die Musik, die am Ende in dieser Sendung zusammenkommt, kann sich jedoch hören lassen. So ist das jetzt vielleicht eine der musikalisch vielseitigsten Schrägfunk-Sendungen geworden, mit Songs von Marathon über Heartworms bis Kinda Fragile und Nikra.
Am Ende steht jedoch endgültig fest: Schrägfunk besteht unteilbar aus Tina und Micha!
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Finding Harbours
Empty Handed
Forever or Whatever That Means
iwishicouldstay
|
2021
02
Marathon
Gold
Fading Image
Marathon & V2 Records
|
2025
03
Been Stellar
Sweet
Scream from New York, NY
Dirty Hit
|
2024
04
Pebbledash
Tell Me
Four Portraits of the Same Uggly House
Blowtorch records
|
2025
05
Neufundland
Kein Scherz
Grind
Unter Schafen Records
|
2022
06
Heartworms
Glutton For Punishment
Glutton For Punishment
Speedy Wunderground
|
2025
07
A Giant Dog
I'll Come Crashing
Pile
Merge Records
|
2016
08
Kinda Fragile
Dumpster Lemons
Kinda Fragile
Taxi Gauche Records
|
2023
09
Thorsten Nagelschmidt & Lambert
Nie wieder Weihnachten
Nur für Mitglieder
Clouds Hill
|
2025
10
Matze Rossi feat. Frau Pauli
Fotoautomat
Single (Barn Tapes Collection II)
Dancing In The Dark
|
2025
11
Flittern
Fehler 3000
Single
Unter Schafen Records
|
2025
12
farbfilter.
Radioaktiv
Single
farbfilter.
|
2025
13
Nikra
Orbit
Single
Munich Warehouse
|
2025