Genauso aber anders

Kaum zu glauben, wie anstrengend es sein kann, wenn es zu viel des Guten gibt! Wie sollten wir uns nur entscheiden? Was für eine Katastrophe! Und wer zur Hölle hatte die Idee!?

Vorgeschichte:

Bereits seit geraumer Zeit kam Micha alle 11 Tage angerannt und rief: „Tina, ich hab gerade das beste Cover wiederentdeckt! Kennst du schon?!“ und steckte mir wahlweise einen Kopfhörerknopf mit ungesunden 90 dB(A) in die Ohren oder piratierte sich den Bluetooth-Lautsprecher, um sofort schlagkräftige Beweise anzuführen.

Ungefähr 10 Coversongs, also genau 111 Tage und einen Hörsturz später, dünkte uns, dass sich hier klammheimlich ein Schrägfunk-Sendungsthema in unseren Hirnen einnistete.

Nach weiteren 1001 Unterhaltungen über den Unterschied zwischen covern und neu interpretieren und diese und jene nochvielbessere Version war es dann endlich so weit und wir beschlossen: Die nächste Sendung wird eine Cover-Sendung!

Und da saßen wir nun, im fahlen Nichtlicht des Januars … Tagelang wühlten wir uns im Schweiße unseres Angesichts durch unsere liebsten Titel. Wählten aus und verwarfen wieder. Mischten neu, siebten durch und schmissen, teils unter Tränen, die Schonzuoftgehörten und Allenschonbekannten raus.

Übrig bleiben eine Handvoll Lieder von „Loch in der Welt“ (Nils Koppruch / Olli Schulz) über „Hurt“ (Johnny Cash / Nine Inch Nails) bis „View from a Brigde“ (Kim Wilde / Ken).

Wir hören rein und hören raus, was den Unterschied und den Reiz der Varianten ausmacht.

Eine zwischen den Zeiten und Stilen irrlichternde Sendung, die leicht klingt auch wenn's mitnichten leicht war.