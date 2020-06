Gefesselt, geprägt und eingebrannt

Man könnte meinen wir haben es in dieser Sendung mit Folter zu tun. Dem ist zum Glück nicht so, sondern es geht wie immer um Musik. Und nicht etwa um quälende, sondern um besonders gute!

Welches sind die für euch wichtigsten fünf Lieder aus den letzten 25 Jahren?

So lautete nämlich die Frage von Querfunk an alle QuerfunkerInnen anlässlich des 25. Geburtstags des Senders. Gleichermaßen überfordert wie fasziniert, schleppen wir diese Frage mit in unsere Schrägfunk-Sendung.

Was wir finden, ist nicht der Soundtrack unseres Lebens, es ist auch keine Bestenliste der letzten Jahrzehnte und es stellt sich heraus: Das Schwierigste ist die Unterscheidung von „toller“ und wichtiger Musik, zu dem, was uns nachhaltig beeindruckt.

Es geht uns gar nicht so sehr um das Warum oder Wie, sondern um die Feststellung, dass sich etwas einbrennt, dass es Spuren in uns hinterlässt, einen beständigen Nachhall erzeugt.

So sind die Lieder in dieser Sendung eine kleine Auswahl dessen, was uns musikalisch gefesselt hat und uns bis heute nicht mehr loslässt.

Schreibt uns doch mal, welches die für euch prägendsten Lieder waren und sind! Und hört euch die Sendung an.