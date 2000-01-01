Gaga ohne Lady

Diese Sendung ist gaga oder die von Schrägfunk haben einen Hau weg!

Da wir selbst Schrägfunk sind, dürfen wir das sagen.

Oooooder wir postulieren, dass die ganze Chose Methode hat: Wir probieren einfach gerne quatschiges Zeug aus, verhaspeln uns dabei und müssen improvisieren.

Letztendlich ist das vielleicht experimentell, wahrscheinlich kindisch, in jedem Fall menschlich.

Was uns dagegen oft übermenschlich erscheint, ist die Kreativität und Ausdauer der Musiker:innen. Ein neuer Song nach dem anderen wird da komponiert, arrangiert, produziert, beworben und veröffentlicht. Diesmal mit dabei sind Nikra, Kind Kaputt, City Light Thief, The Notwist, Schluma und viele andere.

Hört doch mal rein, wenn ihr euch traut. Wir sind auch nicht sauer, wenn ihr danach sagt: Die haben doch 'nen Hau weg!