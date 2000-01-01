- Startseite
Gaga ohne Lady
Diese Sendung ist gaga oder die von Schrägfunk haben einen Hau weg!
Da wir selbst Schrägfunk sind, dürfen wir das sagen.
Oooooder wir postulieren, dass die ganze Chose Methode hat: Wir probieren einfach gerne quatschiges Zeug aus, verhaspeln uns dabei und müssen improvisieren.
Letztendlich ist das vielleicht experimentell, wahrscheinlich kindisch, in jedem Fall menschlich.
Was uns dagegen oft übermenschlich erscheint, ist die Kreativität und Ausdauer der Musiker:innen. Ein neuer Song nach dem anderen wird da komponiert, arrangiert, produziert, beworben und veröffentlicht. Diesmal mit dabei sind Nikra, Kind Kaputt, City Light Thief, The Notwist, Schluma und viele andere.
Hört doch mal rein, wenn ihr euch traut. Wir sind auch nicht sauer, wenn ihr danach sagt: Die haben doch 'nen Hau weg!
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Nikra
Bis ans Ende
Single
Munich Warehouse
|
2026
02
Julian Knoth
Gestern hatte ich noch einen Traum
Unsichtbares Meer
Italic Recordings
|
2025
03
Kepler
Auf den Brettern
Single
|
2025
04
Watching Buildings Grow
since I look good
Single
|
2026
05
City Light Thief
Infinite Original Content
Single
Midsummer Records
|
2026
06
Schluma
Starstruck
Single
GHVC
|
2026
07
The Notwist
How the Story Ends
Single
Alien Transistor
|
2026
08
Waax
Pool Party
Single
Dew Process
|
2020
09
Lasse Berger
Maze
Dachbden EP
Dancing in the Dark
|
2026
10
Jule
Anders gewollt
Es ist nie zu spät für Frühstück
Zeitstrafe
|
2025
11
Kind Kaputt
Fernglas
Ins Blau
Uncle M Music
|
2026
12
Peter aus der Mozartstrasse feat. Vasi
Nichts dagegen
Blind Date (Sampler)
Uncle M & Munich Warehouse
|
2025
13
Amos the Kid
World Burn
Enough as it was
GHVC
|
2025
14
Poppy Wizard
Maze
Point & Shoot
Supervillain
|
2025
15
Hyperdog
Depressed
Dog Days
Supervillain
|
2025
16
Silversun Pickups
Lazy Eye
Carnavas
Dangerbird Records
|
2006