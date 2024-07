Flucht nach Vorne

Wenn dir alles zu viel wird und nichts mehr geht, mach's wie Lehner und stöpsel dir Musik in die Ohren. Diese Strategie vertont die vierköpfige Band aus Karlsruhe und Stuttgart im Song „Blackout“, erschienen auf der EP „Vor Allem“.

Vor der Release-Show in der Alten Hackerei in Karlsruhe erzählen Lehner von der therapeutischen Wirkung des Musikmachens und von der nachhaltig beeindruckenden Studioerfahrung mit Ralv Milberg (u. a. Die Nerven).

Über den Song „Blackout“ lässt sich schnell ein treffender Eindruck von Lehner gewinnen. Musikalisch und textlich super catchy ohne oberflächlich zu sein, von schlichter, rhythmuslastiger Instrumentierung hin zu vielschichtigen, verspielteren Passagen, Sprechgesang in den Strophen wird von melodisch gesungenem Refrain abgelöst.

Eindeutig verstehen sich die Beteiligten musikalisch blendend, denn keiner spielt sich ungünstig in den Vordergrund und dennoch darf jeder mal mit seinen Stärken glänzen.

Über die EP hinweg wirkt das Ganze schon erstaunlich gefestigt und rund für so eine junge Band, das spiegelt sich im gelungenen Liveauftritt wieder.

Rathmann aus Marburg supporten Lehner an diesem Abend. Eine freudige Überraschung. So lässt sich Schrägfunk gerne zu einen Roadtrip in groovig-poppige Gefilde von „Kalifornien“ nach „Paderbornia“ entführen.

In dieser Sendung schicken uns außerdem Felie, Die Nerven, Flittern und Liotta Seoul mit neuen Songs auf sehr unterschiedliche Reisen.

Und dann sind da noch Horse Jumper of Love … Ein Bandname zum Davonlaufen aber für Micha immerhin Anlass, uns ein Liedchen zu rezitieren. Kommt mit auf diesen Trip! Wie wär's mit Cornflakes als Reiseproviant?!