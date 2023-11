Erfolgskonzepte

Voller Gemeinsamkeiten, Kollaborationen und erfolgsorientiert ist diese Sendung. Allerdings zufällig. Für Absichtlichkeiten ist Schrägfunk viel zu unkoordiniert.

Thema Gemeinsamkeiten: Nehmen wir Schrottgrenze und Captain Planet, da beide in dieser Sendung mit Schrägfunk im Gespräch sind. So verschieden diese Bands musikalisch sind, sie haben viel gemeinsam.

Die Mitglieder sind nicht nur eine Band, sondern auch Freunde. Sie gönnen sich ab und an eine kreative Pause, die sie sich leisten können, weil sie nicht von der Musik leben müssen und sie ihren Erfolg jenseits von Kommerz definieren. Beide Bands gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten. Man kann auf ihren Konzerten tanzen, singen und sich freuen, auch wenn es keine leichte Kost ist, um die es hier geht. Und wie der eine oder andere Ohrwurm wirken die Stimmungen der Lieder und die eindringlichen Worte noch lange nach.

Thema Erfolg: Schrägfunk ist sehr erfolgsorientiert. Wer die letzten Sendungen gehört hat weiß, dass die Erfolgsfrage uns zurzeit sehr beschäftigt. Dabei geht es um die verschiedenen Facetten und Definitionsmöglichkeiten von Erfolg. Und falls wir sonst keinen haben, verliert Tina immerhin erfolgreich den roten Faden.

Thema Kollaborationen: Dass wir beide beim Sendungmachen miteinander kollaborieren, ist klar. Neben den Bands arbeiten wir zudem mit diversen anderen Akteuren wie Promo-Agenturen, Tourmanager:innen und Konzertveranstalter:innen zusammen. In dieser Sendung haben wir erstaunlich viele Songs, die in Kollaboration entstanden sind: Schrottgrenze macht „Traurige Träume“ mit Unterstützung von Sookee zum sagenhaften Superhit, Sperling schnappt sich Marion Radetzky von Blackout Problems, während dessen Bandkollege Moritz bei Elm Tree Circle mitmischt und Losing Sleep den befreundeten Born In May ins Boot holt.

Alle kollaborieren, auch Shitney Beers. Nämlich mit Elena Steri. Das Lied „Popqueen“ ist zwar gar nicht in dieser Sendung, aber es ist gut … und außerdem, ein bisschen Namedropping – ihr wisst schon ;-)

Noch was:

Überprüft doch bitte beim Hören die steile These „Schrottgrenze – Utopie, Captain Planet – Dystopie“. Und dann bitte Feedback geben, damit auch wir so ein bisschen mit euch erfolgreich kollaborieren können, das wär doch was!