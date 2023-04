„Einmal Mond und zurück“

Als mondsüchtig wurden früher Schlafwandelnde bezeichnet. Durchaus nachvollziehbar, da dem Mond bestimmte Einflüsse auf Mensch, Natur und Tier nachgesagt werden. Und es ist ja auch ein schönschauriges Bild, dieser Schlafwandler, der auf dem Dachfirst spaziert, im weißblauen Mondlicht.

Oder nehmen wir das englische Wort „moonstruck“. Das Wort an sich und seine Übersetzung deuten an, dass der Mond eine regelrecht durchschlagende Kraft hat und Menschen verwirrt, verrückt oder träumerisch macht.

Eine Auswirkung des Mondes ist erwiesen (die Gezeiten), andere eher subjektiv wahrgenommen, gerne erzählt und ebenso gerne geglaubt. So behaupten viele, dass sie bei Vollmond schlechter schlafen oder wirrer träumen.

Dass der Mond mit solcherlei Gemüts- oder Geisteszuständen (mal abgesehen von der Auswirkung größerer Helligkeit in Vollmondnächten) tatsächlich irgendetwas zu tun hat, ist entweder widerlegt oder zumindest nicht belegt.

Was wir bei unserer Recherche nach Liedern mit Mond im Titel jedoch unschwer feststellen konnten: der Mond wirkt sich auf Musiker:innen aus. Inspirierend bis verwirrend, scheint uns. Denn nicht alles was da zum Thema Mond gemacht wurde und wird ist unbedingt erhellend. Sehr viele bekannte Bands haben das eine oder andere Mondlied in ihrem Repertoire, nicht jedes wurde ein Hit - aus Gründen.

Trotzdem kamen diverse Songs zusammen, die für uns auf die eine oder andere Art bedeutsam sind. Förmlich als Initialzündung für unsere Sendungsidee fungierten „Mond“ von Sperling und „Supermoon“ von Sophie Hunger. Neben einigen Mond-Klassikern, die ihr ganz bestimmt kennt, haben es sogar die B52s mit dem großartigen Titeltitel „There's a Moon in the Sky (Called the Moon)“ mal in eine Schrägfunk-Sendung geschafft.

Neben vielen weiteren Mondliedern gibt’s allerlei Halbwissenswertes über den Erdtrabanten und wenn's mal allzu wirr wird … im Zweifel war's der Mond!