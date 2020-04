(Ein-)geschlossene Gesellschaft

Die Corona-Pandemie, und die deswegen angeordnete Kontaktsperre, hat weite Teile des kulturellen Lebens lahmgelegt. Aber das Radio ist nicht totzukriegen, es dudelt und macht und tut.

Querfunk läuft weiter, Schrägfunk schlendert mit.

Es wird jedoch anders produziert als gewohnt. Stellt euch vor:

Tina und Micha sitzen sich im Homerecording-Studio gegenüber. Zwischen ihnen eine provisorisch installierte, gelegentlich gefährlich schwankende und leicht versiffte Plexiglasscheibe. Als Spuckschutz. Der schützt allerdings weder vor gelegentlichen verbalen Seitenhieben, noch vor bösen Blicken und optischen Belästigungen.

Ihr wiederum seid nicht davor gefeit, die beiden dummes Zeug sabbeln und beim Essen schmatzen zu hören, wenn ihr denn einschaltet und das werdet ihr natürlich!

Geplante Interviews konnten nicht stattfinden. Aaaaaaber: Wir wollten unbedingt wissen, wie es den Künstlern und Bands geht, die wir teilweise schon mal im Gespräch hatten. Unsere Fragen haben wir ihnen per E-Mail geschickt und jede Menge Rückmeldungen in Text und Ton bekommen. So viele, dass wir gar nicht alle in der Sendung unterkriegen konnten.

Unzählige Auftritte und Projekte mussten abgesagt werden, es kann nicht gemeinsam geprobt werden und die Kommunikation findet größtenteils online statt. Nichtsdestotrotz sind alle Künstler weiterhin aktiv und kreativ. Auf welche Weise, erfahrt ihr, wenn ihr einschaltet.

In diesem Sinne:

Bleibt drinnen, hört rein und bleibt abständig!