Die Würfel rollen wieder

„Du hast hier nichts verloren“, so heißt das neue Album von Herrenmagazin, mit dem die Band nach zehn Jahren Pause wieder auf der Bildfläche erscheint. Sehr erfolgreich und sowas von da, mit ausverkauften Konzerten und einem Einstieg auf Platz 20 in die deutschen Albumcharts.

Gut, dass Rasmus (Schlagzeug) bei seiner Zeitreise in die Urzeit der Erde nicht verschollen gegangen ist und er es gemeinsam mit seinen drei Band-Kumpanen geschafft hat, eine Platte zu machen, die sich leicht anhört und leicht hören lässt.

Trotz musikalischer Leichtigkeit kann von Oberflächlichkeit keine Rede sein. Zeilen wie „Und damit mir niemand / mehr im Wege steht / versuch ich mir in Zukunft / aus dem Weg zu gehen“ sprechen in dieser Hinsicht Bände. Zu finden sind sie im Song „Fragment“, das Deniz (Gesang, Gitarre) und Rasmus in unserem Gespräch im clubCANN in Stuttgart als das fröhlichste Lied auf der Platte bezeichnen! Herrenmagazin hält sich also weiterhin eher auf der melancholischen Seite des Musikkosmos auf, was sich auch im Albumtitel „Du hast hier nichts verloren“ andeutet.

So abweisend dieser klingen mag, die Musik nimmt einen auf Anhieb ein und mit auf eine Reise durch Gefühlswelten. Wem es an einem guten Audioimmunsystem mangelt, schwebt zudem in Gefahr, sich massiv Ohrwürmer einzufangen.

In der Sendung gesellen sich die Ohrwürmer zu den „Schnecken“ von Captain Planet. Und so wuselt und krabbelt es zu neuer Musik von Snake Eyes, Plaiins, Wet Leg, Great Grandpa und den wiederauferstandenen Everything in Boxes.