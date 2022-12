Die Leichtigkeit von Regen - die Schwere von Schnee

„Africa“ von Toto ist 2022 wieder einmal in aller Munde. Wenn man den Erzählungen glauben darf, wird dieser Hit von 1982 derzeit lauthals in den Diskotheken mitgesungen. Nicht nur dort, denn auch Jan Plewka und Marco Schmedtje berichten, dass sie mit ihrer Coverversion des Stücks schon von Publikumschören begleitet wurden.

In der Disco geben sich die Menschen beim Mitsingen gerne ironisch, womöglich weil zu viel „echtes“ Gefühl zu zeigen als uncool angesehen werden könnte.

Plewka und Schmedtje interpretieren Songs der 1980er auf ihrer Platte „Between The 80s“ dagegen völlig unironisch und auf ihre durchaus tragfähige Essenz reduziert. Beim Wiederhören der Hits aus ihrer Jugend entdeckten die beiden Inhalte, für die das (post)pubertierende Ohr damals taub war.

Die Auseinandersetzung mit der atomaren Bedrohung in der Zeit des Kalten Krieges in „Forever Young“ (Orig. Alphaville, 1984) und „Dancing with tears in my eyes“ (Orig. Ultravox, 1984) ist einer davon.

Voller Hingabe und dennoch fern von Kitsch performen sie bei ihren Liveauftritten Songs ihrer gemeinsamen Alben und aus dem großen Fundus der jeweiligen Arbeit außerhalb des Duos. Dabei spicken sie ihre Show mit komischen Anekdoten aus ihrer Jugend und humorvollen Kommentaren zur Entstehung der Songs und der gemeinsamen professionellen und persönlichen Vergangenheit.

Über ihr Schaffen erzählen sie auch in der „Gruppentherapie“ mit Schrägfunk im Korkraum des Stuttgarter Kulturzentrums Merlin auf sehr leichte und unterhaltsame Art und Weise.

Philosophisch wird es mit Jochen Distelmeyer, auch bekannt als Sänger und Gitarrist der legendären Band Blumfeld.

Wir nutzten die Gunst der Stunde, als er Ende Oktober 2022 mit seinem Album „Gefühlte Wahrheiten“ im P8 in Karlsruhe war. Die Kunst ist der seidene rote Faden, der sich durch sein Schaffen und durch das Gespräch zieht.

„Heller Wind und silbern / Fällt der Regen auf die Welt / Kommt zu mir wie ein alter Freund / Ich geh durch die Straßen ohne Gott und ohne Geld / Und gestern Nacht hab ich von Dir geträumt“

So poetisch-leicht geht Herzschmerz und Tristesse bei Distelmeyer, A cappella, allein getragen von seiner einzigartigen, klaren Stimme im Song „Regen“ (2009).

Wie sich bei ihm die Entwicklung zu einer eigenen Sprache als Sänger vollzog und was Distelmeyer mit Michael Jackson zu tun hat … hört selbst!

Dass „Schnee“ das allerletzte Lied auf dem allerletzten Album der Band Neufundland sein würde, wussten wir beim Aufzeichnen der Sendung noch nicht. Mit den Worten „Mir ist als ob ich frier!“ endet der Song und zudem mit einem „Cold End“!

Ja, da ist uns wahrlich als ob wir frieren, denn das ist uns eindeutig ein zu frühes Ende einer Band, an die wir uns gewöhnen und von der wir noch viel mehr hören wollten.