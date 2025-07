Das größte Glück dieser Erde

01 The Notwist Kong Close to the Glass City Slang 2014

02 King Hannah Milk Boy (I Love You) Big Swimmer City Slang 2024

03 Porridge Radio A hole in the ground Clouds in the sky they will always be there for me Secretly Canadian 2024

04 Deadletter Mere Mortal Hysterical Strength SO Recordings 2024

05 Dewy Pines Nothing wrong Single 2025

06 Kraftklub Alles wegen Dir In schwarz Universal / Vertigo / Beat the Rich! 2014

07 Marathon For the better Fading Image Marathon & V2 Records 2025

08 Kind Kaputt Wie man lebt Single Uncle M Music 2025

09 Flittern Welcome to Hell Single Unter Schafen Records 2025

10 Pabst (feat. DZ Deathrays) I felt all there is to feel This is normal now Ketchup Tracks 2025

11 Liotta Seoul (feat. The Oklahoma Kid) Rainn Single KROD Records 2025

12 Superbloom Whatever (Demo) I hope your demos die Superbloom 2025