Bitte – Danke – Tschüss (Bis nächstes Jahr)
Schrägfunk blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2025: Auf plus/minus elf Interviews, jede Menge Konzertbesuche, diverse Festivals, ungezählte Neuveröffentlichungen, viele neuentdeckte Bands und zwei Schrägfeste.
Ein paar der Bands, Alben oder Songs, die wir dieses Jahr für uns neu entdeckt haben, sind für uns von größerer persönlicher Bedeutung, weil sie uns emotional so sehr gepackt haben und uns mit Sicherheit länger begleiten werden. Darunter sind definitiv die niederländische Band Marathon mit ihrem Debütalbum „Fading Image“ und Heisskalt mit dem Reunion-Album „Vom Tun und Lassen“.
Sehr gespannt sind wir darauf, wie sich ganz junge Künstler*innen oder Bands weiterentwickeln werden, wie beispielsweise Jule, Romans Nailed It und Cabin On Pluto.
Weil sich die Welt unentwegt und in den letzten Jahren (gefühlt?) zunehmend unrunder weiterdreht und so viel passiert, was sich nicht erahnen, aber oft befürchten lässt, hoffen wir auf ein wenig Beständigkeit und glauben sie bei Herrenmagazin und Captain Planet zu finden.
Auf was wir außerdem ganz arg hoffen, ist die Beständigkeit der vielfältigen Kulturszene in Karlsruhe. Wir bangen um unsere liebsten Live-Clubs, da sie wahrscheinlich von massiven Kürzungen betroffen sein werden. Wir werden dranbleiben und gemeinsam laut sein!
Wenn ihr etwas tun wollt: Geht auf Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen. Kauft eure Tickets dafür im Vorverkauf und bietet damit den Künstler*innen und Veranstaltern Planungssicherheit. Beschenkt euch selbst oder gegenseitig mit Merch der Bands, die ihr mögt. Gestaltet das Kulturleben eurer Stadt aktiv mit, wo ihr nur könnt. Redet über die Orte und Veranstaltungen, die ihr besucht, tragt eure Begeisterung für Kunst und Kultur weiter.
Wir sind unendlich dankbar, dass wir an all dem teilhaben können, dass es diese tollen Macher*innen gibt und vor allem für die Musik!
|Nr
|Artist
|Titel
|Album
|Label
|Jahr
01
Romans Nailed It
Make it last forever
Make it last forever
Small Kaff Records
|
2022
02
Jule
Schwer
Es ist nie zu spät für Frühstück
Zeitstrafe
|
2025
03
Tigeryouth
Alles Neu
Alles Neu
Zeitstrafe
|
2025
04
IDLES
Gift Horse
TANGK
Partisan Records
|
2024
05
Marathon
Out of Depth
Fading Image
Marathon & V2
|
2025
06
Prokofiev
Romeo and Juliet, Op. 64_ No. 13, Montagues and Capulets
07
City Light Thief
Cloudburst~Torrent
Vacilando
Midsummer Records
|
2013
08
Kochkraft durch KMA x Heisskalt
Realität
Blind Date
Uncle M & Munich Warehouse
|
2025
09
Lawn Chair
Counting on Love
Lawn Chair
Not on Label
|
2022
10
Captain Planet
Staub
Reste
Zeitstrafe
|
2025
11
Herrenmagazin
Schleifen
Du hast hier nichts verloren
GHVC
|
2025
12
Sperling
Bitter
Single
Sperling
|
2025