Bitte – Danke – Tschüss (Bis nächstes Jahr)

Schrägfunk blickt zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2025: Auf plus/minus elf Interviews, jede Menge Konzertbesuche, diverse Festivals, ungezählte Neuveröffentlichungen, viele neuentdeckte Bands und zwei Schrägfeste.

Ein paar der Bands, Alben oder Songs, die wir dieses Jahr für uns neu entdeckt haben, sind für uns von größerer persönlicher Bedeutung, weil sie uns emotional so sehr gepackt haben und uns mit Sicherheit länger begleiten werden. Darunter sind definitiv die niederländische Band Marathon mit ihrem Debütalbum „Fading Image“ und Heisskalt mit dem Reunion-Album „Vom Tun und Lassen“.

Sehr gespannt sind wir darauf, wie sich ganz junge Künstler*innen oder Bands weiterentwickeln werden, wie beispielsweise Jule, Romans Nailed It und Cabin On Pluto.

Weil sich die Welt unentwegt und in den letzten Jahren (gefühlt?) zunehmend unrunder weiterdreht und so viel passiert, was sich nicht erahnen, aber oft befürchten lässt, hoffen wir auf ein wenig Beständigkeit und glauben sie bei Herrenmagazin und Captain Planet zu finden.

Auf was wir außerdem ganz arg hoffen, ist die Beständigkeit der vielfältigen Kulturszene in Karlsruhe. Wir bangen um unsere liebsten Live-Clubs, da sie wahrscheinlich von massiven Kürzungen betroffen sein werden. Wir werden dranbleiben und gemeinsam laut sein!

Wenn ihr etwas tun wollt: Geht auf Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen. Kauft eure Tickets dafür im Vorverkauf und bietet damit den Künstler*innen und Veranstaltern Planungssicherheit. Beschenkt euch selbst oder gegenseitig mit Merch der Bands, die ihr mögt. Gestaltet das Kulturleben eurer Stadt aktiv mit, wo ihr nur könnt. Redet über die Orte und Veranstaltungen, die ihr besucht, tragt eure Begeisterung für Kunst und Kultur weiter.

Wir sind unendlich dankbar, dass wir an all dem teilhaben können, dass es diese tollen Macher*innen gibt und vor allem für die Musik!