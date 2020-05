Bewegung im Stillstand

„Das Beste draus machen …“ An unserem persönlichen Tiefpunkt in der C-Krise können wir den Spruch, den wir uns selbst am häufigsten sagen, eigentlich nicht mehr hören. Und das, ohne krank zu sein oder gerade am Hungertuch nagen zu müssen. Wir haben schlicht und einfach keinen Bock mehr auf das alles! Decke auf Kopf, BAMM!

Zum Glück jammern nicht alle so rum und machen stattdessen weiterhin Musik und hauen neue Alben raus in die Welt!

Da geht also was, obwohl gefühlt wenig läuft. In den Köpfen und an den Instrumenten rattert es jedenfalls und irgendwann wird es da draußen ebenfalls weitergehen. Mit „echten“ Konzerten, wie wir sie kennen und schmerzlich vermissen.

Die Tierwelt zeigt sich von all dem relativ unbeeindruckt und auch im Homerecording-Studio kann man seilspringen, Kopfschmerzen von Salat bekommen und weite Bögen spannen.

So kommen wir von Attic Stories aus Karlsruhe nach Köln, ins Gespräch mit dem ehemaligen Blackmail-Frontmann Aydo Abay. An irgendeinem seidenen Fädchen hangeln wir uns zurück nach Karlsruhe zu InDecision und gleich darauf nach Berlin, um mit Erik, dem Sänger und Gitarristen von Pabst zu plauschen.

Virtuell ist das alles möglich, und ja, wir müssen zugeben, dazu kann man auch drinnen abrocken und Spaß haben!

Und ihr? Ihr könnt schon wieder eine Blackmail-CD gewinnen, sogar ungeduscht und in Unterwäsche! Was ihr dazu tun müsst? Die Sendung hören, natürlich.

Und nicht vergessen: „It’s always a fuse to live at full blast“!