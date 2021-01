Aufgewacht

Auch wenn darauf ein Lied ist, das „Schlaflied“ heißt, bringt uns „Zweifel“, der erste Longplayer* von Sperling, keine Musik für den Winterschlaf.

Im Gegenteil, eher Musik, die aufweckt. Die an uns zieht und rüttelt aber nicht auf unangenehme Art, wie wir finden.

Und „Sperling“, ist das nicht ein seltsamer Name, für eine Band, die recht harte, düstere Musik macht? Vielleicht nicht, denn in dieser Finsternis scheint immer ein kleines Licht.

Wer genauer hinhört, stellt fest, dass dieses kleine Licht eine enorme Kraft entfaltet. Denn so traurig-schön Melodie und Text daher kommen, so melancholisch oder stellenweise hart die Musik und der Sprechgesang klingen mögen, es steckt unheimlich viel Poesie darin.

Da ist zum Beispiel das Lied „Mond“. Einmal hören hat für uns gereicht, um vollkommen dem Bann dieser Musik zu erliegen.

Was sonst noch so dahinter steckt und wer diese jungen Menschen sind, die diese schwierige Balance so gut hinbekommen, hört ihr in dieser Sendung, denn Schrägfunk war per Video-Chat im Gespräch mit Jojo aka Johannes Gauch (Rap/Gesang) von Sperling.

Drum herum gibt’s ganz Neues, Neues und relativ Neues von Catapults, Everything in Boxes, Monta und M. Byrd.

*Wir verlosen eine der 500 limitierten „Zweifel“ Vinylplatten von Sperling! Schreibe eine E-Mail mit Betreff „Zweifel“ an info@schraegfunk.de oder gib ab 25.01. auf unserem Instagram- oder Facebook-Kanal deinen Kommentar ab, sobald wir dort die Verlosung ankündigen. Damit wirfst du ein Los in den Topf.

Du nennt uns zusätzlich Gründe, wieso du die Scheibe haben willst oder schreibst etwas anderes Nettes: Es wandern zwei Lose für dich in den Topf!