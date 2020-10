Arbeitstitel

Was haben Thorsten Nagelschmidts Roman „Arbeit“ und das neue Lied „Darkest Places“ von Everything in Boxes gemeinsam?

Micha und Tina finden beides ziemlich gut und beides ist Bestandteil dieser Schrägfunk-Sendung. Bestimmt gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten, die man heraushören und –lesen könnte. Wie wär’s zum Beispiel, wenn „Darkest Places“ der Titelsong der Verfilmung von „Arbeit“ wäre?

Das ist relativer Quatsch aber doch hängt ja alles immer irgendwie zusammen. Ihr wisst schon, der Flügelschlag des Schmetterlings.

Apropos Schmetterling: „Six feet over the Moon“ ist die nigelnagelneue Single von Lit Villains. Die haben sich nämlich, wie Thorsten Nagelschmidts Band Muff Potter mit „Was willst du“ und Selina Cifric mit „Getting Naked“, dazu entschieden trotz oder wegen Corona Lieder rauszuhauen in die Welt, die das doch gerade jetzt unbedingt braucht!