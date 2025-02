Wessen Medien?

Wie sich materielle und geistige Verarmung gegenseitig bedingen

Was ist Aufklärung? Was ist Ideologie? Wo ist Öffentlichkeit? Was ist privat? Was ist objektiv? Was ist Meinung? Was ist links? Was ist rechts? Was ist liberal? Wo ist der Denkhorizont? Wer übt Zensur? Was macht eine Zensur unnötig? Wer betreibt Verblödung? Wem dient Alternativlosigkeit? Was empfiehlt die Bewußtseinsindustrie?

Fragen, die nicht nur in Zeiten zugespitzten Wahlkampfs relevant sind.