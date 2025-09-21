Romantische Liebe oder kluges Beziehungsmanagement? Glück unter Kontrolle

Sachzwang FM

Heftige Affekte, konfektionierte Modelle

Was hat Dr. Sommer, pardon: Doktor Indoktrinator dazu zu sagen? Was hat der libidinöse Ausnahmezustand der Verliebtheit mit "Beziehungsarbeit" und Aushandlungsprozessen zu tun? Was Askese mit Ekstase? Was Gesellschaftskritik mit Ratgeberliteratur? Und lassen sich im Privatleben Patriarchat und Leistungsgesellschaft aufknacken? Oder bloß kompensieren?

"Immer nur muß man Dinge bewältigen können ..."

"Liebe ist in gewissem Sinne ja nunmal etwas sehr unpraktisches."

 

