Rassismus. Subjektiver Gesinnungsmakel? Dauerzustand? Gesellschaftliches Produkt? Vorwurf?

Die Rede vom Rassismus ist allgegenwärtig. Und so abstrus es wäre, das damit benannte Problem leugnen zu wollen, so erklärungsarm ist doch der Kategorienbegriff der Rasse bzw. des Rassismus.

Jeder weiß oder glaubt zu wissen, was "Rassismus" ist. Ein Rassist genannt zu werden, ist dennoch – oder gerade deshalb? – selten Anlaß zur Selbstreflexion, sondern löst Empörung aus, vielleicht auch juristische Abwehr. Wie kann es sein, daß Rassismus seit Jahrhunderten existiert, lange schon als Problem erkannt, aber immer noch nicht zurückgedrängt ist? Oder ist er etwa eine Menschheitskonstante, also unschön aber natürlich? Diese Ansicht ist zweifellos die bequemste, hält aber einer genaueren Betrachtung nicht stand.

Sachzwang FM bohrt wie immer etwas tiefer und versucht, dem Phänomen auf den Grund zu gehen.