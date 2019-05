nächtens nicht umnachtet: PUNK und POSTPUNK

0:00 bis 2:00 Uhr:

Es war einmal … der Punk

Zweierlei kulturhistorische Betrachtungen zum Phänomen "Punk":

Ute Wieners (Jg. 1962) aus Hannover: "Zum Glück gab es Punk", eine autobiografische Lesung

Jörg Finkenberger: "Warum Punk noch nicht einmal tot ist – 30 Jahre 1977"

2:00 bis 4:00 Uhr:

Silbenfortsätze, ausgespuckt: Postpunk und The Fall

Im Januar 2018 ist Mark Edward Smith gestorben, "Sänger, Songschreiber und Diktator" der Band The Fall. Er wurde 60 Jahre alt, "sah aber schon lange aus wie 80" (Dirk Böhme).

Zwei Stunden lang – garniert mit Musik von Smiths Band – erinnern wir an den kauzigen Idiosynkratiker, der vierzig Jahre lang wie kaum ein anderer die nervöse Welt des Post-Punk prägte: ein "Houellebecq des Indie-Rock" (Hörsturz). Manches in den zahlreichen Beiträgen mag redundant sein, Redundanz und "repetition" waren durchaus im Sinne von The Fall.

Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nachts geistig nicht unterfordert oder gar umnachtet werden, senden wir hin und wieder eine Querfunk-Themennacht, unter dem Titel NÄCHTENS NICHT UMNACHTET.

